Il progetto di fusione tra Paramount e Warner Bros rischia di fallire definitivamente, con tempi stretti e ostacoli ancora presenti. Si ipotizza che l'acquisizione da 111 miliardi di dollari, condotta da Paramount Skydance, non si sia conclusa. L’accordo è stato esaminato dal Dipartimento di Giustizia a giugno, ma non ci sono ancora conferme di approvazione.

David Ellison forse ha creduto che Paramount Skydance avrebbe potuto concludere l’acquisizione da 111 miliardi di dollari della Warner Bros. L’accordo è stato anche vagliato dal Dipartimento di Giustizia a giugno. È stato ufficialmente autorizzato dall’UE, con la Paramount che ha accettato la concessione porre fine alla sua partnership di distribuzione cinematografica con la Universal in Europa. Tutto sembrava andare inizialmente a gonfie vele. ma non per molto. Vediamo cosa sta frenanado ormai da settimane l’accordo miliardario. Questa fusione, ostacolata sul piano ideale da molti, potrebbe non veder mai l’alba. Cosa sta succedendo. In effetti, il team della Paramount era fiducioso che avrebbe facilmente attraversato le approvazioni normative per la fusione con la Warner Bros. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Accordo Paramount-Warner Bros: il tempo stringe e qualcosa ostacola la fusione. Il progetto potrebbe essere bocciato per sempre?

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Judge says Paramount and Warner Bros. must halt merger for 2 weeks

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