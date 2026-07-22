Warner Bros | sospesa la fusione con Paramount
Un giudice federale americano ha disposto la sospensione della fusione tra Warner Bros Discovery e Paramount, del valore di 81 miliardi di dollari. La decisione è stata presa per almeno due settimane, per permettere ulteriori verifiche legali. La fusione era stata annunciata come una delle più grandi nel settore dell’intrattenimento. La sospensione riguarda l’intero processo di integrazione tra le due aziende, in attesa di approfondimenti da parte delle autorità competenti.
Un giudice federale americano ha ordinato a Paramount e Warner Bros Discovery di sospendere la fusione da 81 miliardi di dollari per almeno due settimane, in modo da concedere agli. il manifesto. 🔗 Leggi su Ilmanifesto.it
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La fusione tra Paramount e Warner Bros è stata sospesa reddit
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