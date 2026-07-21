warner bros discovery paramount skydance un giudice blocca la maxi fusione

Un giudice federale della California ha sospeso temporaneamente l'acquisizione da 111 miliardi di dollari tra Warner Bros. Discovery e Paramount Skydance. La decisione interrompe l'operazione finanziaria prevista come una delle più grandi nel settore dell'intrattenimento. La fusione, che avrebbe unito due grandi aziende, rimane in stallo fino a nuove decisioni legali. La sospensione riguarda l'intera operazione, senza indicare ulteriori dettagli sui motivi.

Un giudice federale della California sospende l'acquisizione da 111 miliardi di dollari tra Warner Bros. Discovery e Paramount Skydance. Il sipario si è bruscamente abbassato, almeno per ora, su quella che doveva essere l'operazione finanziaria del secolo per l'industria dell'intrattenimento globale. Un giudice federale della California ha infatti ordinato il congelamento immediato della proposta di acquisizione di Warner Bros.. su Digital-News.it L'articolo proviene da Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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Warner Bros. Discovery deems Paramount Skydance offer superior to Netflix

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