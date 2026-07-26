Un accoltellamento si è verificato a Berlino, con notizie che sono state commentate dal governo italiano. La presidente del consiglio ha espresso solidarietà e vicinanza alla Germania, condannando con forza ogni forma di odio ed estremismo. Ha inoltre sottolineato che l’Italia lavora a ogni livello per proteggere la libertà e la sicurezza dei cittadini.

«Esprimo, a nome del Governo italiano, solidarietà e sincera vicinanza per le drammatiche notizie che giungono da Berlino. L'Italia condanna e si oppone con forza a qualsiasi forma di odio ed estremismo, lavorando a ogni livello per difendere la libertà e la sicurezza dei nostri cittadini». È quanto ha scritto su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo dopo i fatti avvenuti nella capitale tedesca. Il pensiero ai familiari delle vittime Nel messaggio, la premier ha rivolto «un pensiero commosso ai familiari della vittima» e ha espresso «auguri di pronta guarigione ai molti feriti», ribadendo la vicinanza dell'Italia alla Germania. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

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© Gazzettadelsud.it - Accoltellamento a Berlino, Meloni: «L'Italia è al fianco della Germania»

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