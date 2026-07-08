La premier italiana ha incontrato il presidente ucraino durante un vertice Nato ad Ankara. Nel corso dell'incontro, è stato confermato il sostegno dell’Italia all’Ucraina, con particolare attenzione all’assistenza per le infrastrutture energetiche danneggiate da attacchi russi. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo ai contenuti specifici della discussione o alle misure concrete annunciate.

La premier Giorgia Meloni ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, a margine del Vertice Nato ad Ankara. Nel corso del colloquio – si legge in una nota di Palazzo Chigi – è stato ribadito “il fermo impegno dell’Italia al fianco dell’Ucraina. E a favore di un percorso che conduca a una pace giusta e duratura”. Il presidente del Consiglio ha inoltre confermato la prosecuzione dell’assistenza italiana alla popolazione ucraina. “Con particolare attenzione agli interventi volti a rafforzare la resilienza delle infrastrutture energetiche, duramente colpite dagli attacchi russi”. Meloni incontra Zelensky: fermo impegno italiano al fianco dell’Ucraina. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

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© Secoloditalia.it - Bilaterale Meloni-Zelensky: “L’Italia al fianco di Kiev. Assistenza alle infrastrutture energetiche colpite dalla Russia”

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Mattarella a Zelensky: Italia sarà sempre al fianco dell'Ucraina

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