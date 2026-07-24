Caro benzina Meloni incontra Giorgetti Il governo al lavoro per una soluzione | l’ipotesi accise mobili
Il governo sta lavorando per affrontare il caro benzina, con incontri tra la presidente del Consiglio e il ministro dell’Economia. Si valuta l’ipotesi di introdurre accise mobili come possibile misura. La notizia è stata confermata da fonti di Palazzo Chigi, senza ulteriori dettagli sui tempi o sulle modalità di intervento. La discussione riguarda le strategie per contenere i rincari dei prezzi dei carburanti.
«Governo al lavoro sul caro benzina». Questa l’informazione che trapela da Palazzo Chigi e che vede la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in confronto con il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. Al centro dell’incontro l’andamento dei prezzi dei carburanti e la situazione economica generale. Il governo «sta approfondendo le possibili iniziative da adottare, anche con riferimento all’ eventuale attivazione del meccanismo delle accise mobili». Le soluzioni precedenti (che non possono esser replicate). Dallo scoppio della guerra in Iran, il governo è intervenuto per contenere il caro carburanti riducendo progressivamente le accise: prima di 20 centesimi al litro, poi di 10 e infine di 5. 🔗 Leggi su Open.online
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Meloni in Aula nega che il governo ha aumentato le accise sul carburante
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