Il governo sta considerando misure per ridurre il prezzo della benzina, tra cui l’ipotesi di accise mobili. Lo sconto attuale applicato è di 6 centesimi al litro. La discussione coinvolge il presidente del Consiglio e il ministro dello Sviluppo economico. La proposta mira a contenere l’aumento dei costi durante le stagioni di maggiore domanda. Nessuna decisione definitiva è stata ancora annunciata pubblicamente.

ROMA – Il caro benzina irrompe sulle vacanze e nei rifornimenti. Il governo è al lavoro sulle accise mobili, ma lo sconto vale solo 6 centesimi. Il confronto è fra Giorgia Meloni e Giancarlo Giorgetti. Secondo gli ultimi dati del Mimit, il prezzo medio self service ha raggiunto 2,161 euro al litro per il gasolio e 1,968 euro per la benzina, con un’accelerazione iniziata dopo la scadenza, il 3 luglio, dell’ultima proroga e aggravata dalla risalita dei prezzo del petrolio (il Brent vicino ai 100 dollari al barile). Superati i livelli di marzo 2022, quando è stato toccato il record del diesel 2,112 euro al self e 2,244 al servito. Il rincaro, che viaggia ai ritmi di 1-2 centesimi al giorno, riporta i prezzi oltre i livelli che a marzo avevano spinto il governo a varare una riduzione temporanea delle accise. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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© Firenzepost.it - Caro benzina: governo al lavoro. Ipotesi accise mobili. Meloni e Giorgetti valutano

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Accise carburanti, il governo decide: proroga o bonus benzina da 100 euro

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