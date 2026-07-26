Un giovane è stato arrestato durante una manifestazione a Bologna, in un contesto di tensione tra manifestanti e forze dell'ordine. La polizia ha fatto uso di mezzi di contenimento e di forza, secondo quanto riferito da testimoni. La vicenda ha suscitato reazioni da parte di gruppi politici, che hanno criticato l'atteggiamento delle forze dell'ordine, senza tuttavia scusarsi ufficialmente. La situazione si inserisce in un quadro di proteste più ampio, con episodi di accanimento contro gli agenti di polizia.

Ci vorrebbe Pasolini. Ma non il Pasolini, gia? stracitato e perfino abusato, sui «poliziotti figli del popolo». Aveva ovviamente ragione lui a contrapporli agli studenti rossi, ai quali diceva profeticamente: «Avete l'occhio cattivo». Quella generazione di protestatari rossi con l'occhio cattivo, sessantottini di andata e ritorno, l'abbiamo poi vista alla prova nei decenni successivi: in politica, nell'editoria, nella finanza, all'universita?. Prepotenti, illiberali, cinici: cattivi maestri da grandi, tanto quanto erano stati cattivi allievi da piccoli. Pasolini non aveva scagliato un anatema contro di loro a causa di un pregiudizio: semmai, li aveva capiti in anticipo, li aveva pre-visti, letteralmente visti prima. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Segui gli aggiornamenti su Bologna.

© Iltempo.it - Accanimento contro la polizia. Caso Bologna, la sinistra non si scusa su Fakir

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Scontri a Bologna: la sinistra attacca la polizia ma non sa gestire la sicurezza

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Morto durante l'arresto, tutti i precedenti di Fakir. Sinistra contro la polizia

Caso Fakir e scontri a Bologna: vergogna di sinistraA Bologna, durante un intervento delle forze dell’ordine, un uomo noto come Fakir è rimasto ucciso.

Temi più discussi: Scontri a Bologna dopo il corteo per Abderrahim Fakir. Meloni: È inaccettabile; Soldi: Nell’uomo morto a Bologna ho rivisto mio fratello Andrea. Inutili le nostre lotte; Bologna, Ricchiuti (FdI): da sinistra condanne preventive contro agenti; FDI - FRATELLI D'ITALIA * SENATO: BOLOGNA, RICCHIUTI (FDI): DA SINISTRA CONDANNE PREVENTIVE CONTRO AGENTI.

La comparsa di murales contro le forze dell'ordine e la Croce Rossa dopo la tragica morte di Fakir, il quarantaduenne deceduto a Bologna, evidenzia un clima di ingiusto accanimento verso chi garantisce la sicurezza e il soccorso pubblico. Attribuire la respon x.com

Cosa sappiamo dell’uomo morto a Bologna mentre veniva immobilizzato dalla polizia reddit

Bologna, muore ammanettato dalla polizia, i pm: Fatti estesi rispetto al video, al vaglio 2 agentiSono sei le persone iscritte nel registro delle annotazioni preliminari della Procura di Bologna sul caso di Fakir Abderrahim, morto ieri al Pilastro, in via Svevo. Si tratta di quattro operatori dell ... msn.com

Bologna, contatto tra Fakir e un’altra persona in video bodycam agente | Polizia costretta a intervenireBologna, in esclusiva al Tg1 il video dalla bodycam di un agente nel fermo di Fakir, il legale: altre persone coinvolte, polizia costretta ad intervenire ... ilsussidiario.net