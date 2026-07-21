Durante l’arresto, Abderrahim Fakir è deceduto. La procura ha avviato un’indagine e ha consegnato le immagini registrate dalle telecamere indossate dagli agenti. La sinistra critica subito l’operato della polizia, sottolineando che Fakir aveva numerosi precedenti penali. Fakir aveva 40 anni e, al momento dell’arresto, era già noto alle forze dell’ordine.

Mentre la procura apre l'indagine sulla morte di Abderrahim Fakir e la polizia consegna le immagini delle bodycam, la sinistra ha già emesso la sua sentenza. Piovono interrogazioni alla Camera e al Senato, il sindaco dem di Bologna manifesta con i centri sociali in piazza e i parlamentari delle opposizioni fanno a gara a chi punta il dito contro la polizia. Quando ancora non sono state accertate le responsabilità, dal momento che il video mostra soltanto i due agenti mentre bloccano l'uomo a terra che cerca di liberarsi. Poi, l'arresto cardiaco. Il centrodestra, al contrario, ha un atteggiamento più cauto: esprime cordoglio ai familiari della vittima, invita a non emettere condanne preventive e manifesta solidarietà alle forze dell'ordine. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Morto durante l'arresto, tutti i precedenti di Fakir. Sinistra contro la polizia

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Body Cam Footage of Pastor Before His Arrest for Murder is BIZARRE! Caleb Flynn | Affair Divorce

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#Bologna Morto durante l’arresto. La polizia ha fatto sapere di aver inviato in Procura le immagini della bodycam degli agenti. Accertamenti anche da parte della Ausl, sull’intervento del 118. La famiglia del 43enne chiede la verità. x.com

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