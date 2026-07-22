Caso Fakir e scontri a Bologna | vergogna di sinistra
A Bologna, durante un intervento delle forze dell’ordine, un uomo noto come Fakir è rimasto ucciso. La piazza si è infiammata, con scontri tra manifestanti e polizia, auto incendiate e agenti feriti. La situazione è degenerata in violenza, con lancio di oggetti e tensioni cresciute nel corso della giornata. Nessun dettaglio sulle cause specifiche dell’intervento o sulle responsabilità è stato comunicato.
A Bologna va in scena l’ennesimo dramma ideologico della sinistra dopo la morte di Fakir durante un intervento delle forze dell’ordine con la piazza che si infiamma tra scontri, auto incendiate e agenti feriti. In questa intervista di Francesco Borgonovo, Maurizio Belpietro analizza la situazione a partire dalle responsabilità politiche del sindaco Matteo Lepore che farebbe bene a dimettersi dopo aver facilitato una manifestazione finita nel caos. Belpietro sottolinea la doppia morale della sinistra e del garantismo a targhe alterne mettendo a confronto l’empatia mostrata per Fakir, uomo con svariati precedenti penali, e la condanna subita dal gioielliere Roggero. 🔗 Leggi su Laverita.info
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