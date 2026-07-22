Caso Fakir e scontri a Bologna | vergogna di sinistra

Notizia in breve

A Bologna, durante un intervento delle forze dell’ordine, un uomo noto come Fakir è rimasto ucciso. La piazza si è infiammata, con scontri tra manifestanti e polizia, auto incendiate e agenti feriti. La situazione è degenerata in violenza, con lancio di oggetti e tensioni cresciute nel corso della giornata. Nessun dettaglio sulle cause specifiche dell’intervento o sulle responsabilità è stato comunicato.