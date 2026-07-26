Accadde oggi | 26 luglio muore la madre della Vergine Maria

Il 26 luglio si ricorda la morte di Anna, madre della Vergine Maria. Secondo fonti apocrife, Anna avrebbe vissuto fino all’età di 80 anni. Maria, la figlia, crebbe circondata dall’amore di Anna e del padre Gioacchino. Le informazioni su quest’ultimo sono scarse e si basano su testi non canonici. La data del 26 luglio segna quindi il ricordo della madre di Maria e della sua lunga vita.

Anna fu la mamma della Vergine Maria, bimba cresciuta tra le affettuose premure e amorevoli attenzioni sue e del padre Gioacchino. Di quest’ultimo gli apocrifi riferiscono poco, mentre di Anna si sa che sarebbe vissuta fino all’età di 80 anni. Le sue reliquie sarebbero state custodite a lungo in Terra Santa, poi traslate in Francia e tumulate in una cappella scavata sotto la cattedrale di Apt. Il ritrovamento e l’identificazione, molto tempo dopo, sarebbero stati accompagnati da alcuni miracoli.La prima manifestazione di culto risale al 550, quando Giustiniano fece costruire una chiesa in suo onore a Costantinopoli.Se è vero che nel Vangelo Gesù sottolinea che la pianta si riconosce dai frutti, dalla santità di Maria, cioè il frutto, si può dedurre la santità di Anna, sua madre. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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