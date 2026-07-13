Il 13 luglio 2024, è morta a 53 anni l’attrice nota per aver interpretato un ruolo in una popolare serie televisiva. La sua battaglia contro un cancro al seno, diagnosticato nel 2015, si è conclusa con il decesso. L’attrice aveva condiviso pubblicamente le sue difficoltà e le sue preoccupazioni durante il percorso di cura.

Il 13 luglio 2024, dopo una lunga lotta contro una malattia che non le ha dato scampo, l’attrice Shannen Doherty è morta a 53 anni. Un cancro al seno l’aveva colpita nel 2015 e sin da subito l’amata Brenda di Beverly Hills decise di condividere il suo dolore e le sue preoccupaqazioni con il pubblico. Non ha mai nascosto nulla, nemmeno i momenti di sconforto durante le aggressive terapie chemioterapiche. Negli anni aveva reso partecipi tutti delle operazioni, delle difficoltà quotidiane, del divorzio con il marito, il fotografo Kurt Iswarienko, che non era riuscito a rimanerle accanto durante la malattia, delle cure sperimentali, degli esami. Fino all’annuncio più difficile: la diffusione del tumore al quarto stadio. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Accadde oggi: 13 luglio, muore l’attrice Shannen Doherty

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