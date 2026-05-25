Il 25 maggio 2026, la Chiesa celebra la memoria obbligatoria della Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa. La commemorazione si svolge il lunedì successivo alla Pentecoste. La giornata è dedicata alla venerazione della figura di Maria come madre della Chiesa. La festa è istituita come ricordo liturgico obbligatorio per i fedeli. La celebrazione si inserisce nel calendario liturgico della Chiesa cattolica.

Oggi, lunedì 25 maggio 2026, la Chiesa celebra la memoria obbligatoria della Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa. Il titolo nasce dalla contemplazione del ruolo di Maria nel mistero di Cristo e della Chiesa: la Vergine che accoglie il Verbo, resta ai piedi della Croce e, nel Cenacolo, persevera in preghiera con gli Apostoli in attesa dello Spirito. In lei i credenti riconoscono l’icona della Chiesa, discepola e madre. La formula Mater Ecclesiae ha solide radici patristiche ed è stata proclamata solennemente da Paolo VI il 21 novembre 1964, alla conclusione della terza sessione del Concilio Vaticano II, quando dichiarò Maria “Madre della Chiesa”, cioè di tutto il popolo cristiano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa: memoria del lunedì dopo Pentecoste

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Beata Vergine Maria madre della Chiesa 25 maggio

Notizie e thread social correlati

Oggi 19 marzo, San Giuseppe: sposo castissimo della Beata Vergine Maria e Patrono della Chiesa universaleOggi 19 marzo si celebra San Giuseppe, noto come sposo castissimo della Beata Vergine Maria e padre putativo di Gesù.

Oggi 25 marzo, Annunciazione del Signore: il “Fiat” della Beata Vergine Maria e l’Incarnazione del VerboIl 25 marzo si celebra la solennità dell’Annunciazione del Signore, commemorando l’incarnazione del Verbo nel grembo della Beata Vergine Maria.

Temi più discussi: Santo del giorno 25 Maggio 2026: Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa; Solennità della Beata Vergine Maria della Lettera 2026; Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa: memoria del lunedì dopo Pentecoste; Almanach de lundi 25 mai sainte Sophie.

La memoria della Beata Maria Vergine Madre della Chiesa ci ricorda come la maternità divina di Maria si estenda, per volontà di Gesù stesso, a maternità per tutti gli uomini e cioè per la Chiesa stessa in atto di affidamento. Papa Francesco, nel 2018, ha fissat x.com

Oggi 25 maggio, Maria Madre della Chiesa: è rifugio d’amore per ogni cristianoNel Lunedì dopo Pentecoste celebriamo Maria Madre della Chiesa: il senso del testamento d'amore che Gesù ci ha affidato dall'alto della Croce. lalucedimaria.it

Beata Vergine Maria Madre della Chiesa 2025/ Perché quest’anno si festeggia il 9 giugno?Beata Maria Vergine Madre della Chiesa è una festa che cade il lunedì dopo la Pentecoste: istituita da Papa Francesco, scopriamone il significato Quest’anno, il 9 giugno, la Chiesa celebra la Beata ... ilsussidiario.net