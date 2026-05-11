Vento solleva castello gonfiabile | bimbo di 7 anni travolto e ucciso durante torneo di calcio in Belgio

Durante un torneo di calcio giovanile in Belgio, un castello gonfiabile è stato sollevato da una raffica di vento, provocando la morte di un bambino di sette anni. L'incidente è avvenuto a Hamme, nelle Fiandre, quando il gonfiabile è stato travolto dall’aria, causando il decesso del minore. Le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’accaduto e sulla sicurezza dell’evento.

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