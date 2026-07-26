Abbiamo più domande di prima e ancor meno risposte | si licenzia e sparisce nel nulla l’esperto informatico Russell Scozzi trovato morto dopo 20 anni con fratture multiple

Da ilfattoquotidiano.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 44 anni scomparso nel maggio del 2002 è stato trovato morto in un bosco a circa un miglio dalla sua abitazione. I resti scheletrici presentano fratture multiple e sono stati scoperti dopo oltre vent’anni tra i rovi. La sua scomparsa aveva generato molte domande e poche risposte, e ora si conosce il suo decesso, avvenuto a causa delle fratture multiple.

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Resti scheletrici segnati da fratture multiple, rimasti nascosti per oltre due decenni tra i rovi di un bosco a un miglio dalla sua abitazione. Il mistero di Russell Scozzi, esperto informatico e grafico scomparso all’età di 44 anni nel maggio del 2002, ha trovato il suo epilogo. L’inchiesta forense ha ricostruito i dettagli del ritrovamento casuale avvenuto nell’aprile del 2023 a Mumbles, un distretto di Swansea in Galles, chiudendo un caso irrisolto che per anni aveva disorientato gli investigatori britannici. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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