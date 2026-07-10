Il ciclista norvegese Torstein Traeen si è ritirato dal Tour de France a causa di infortuni riportati durante la sesta tappa sul Tourmalet. L’atleta ha subito fratture multiple alle costole e una commozione cerebrale. La maglia gialla, indossata per due giorni, è stata abbandonata dopo l’incidente. Nessun altro dettaglio sulle condizioni o sui tempi di recupero è stato comunicato.

La maglia gialla è durata solo due giorni per il norvegese Torstein Traeen, che dopo la sesta tappa del Tour de France sul Tourmalet ha dovuto ritirarsi dalla corsa. Il corridore della Uno-X Mobility, partito con un vantaggio di 7’53” su Pogacar e Vingegaard in classifica, è caduto in discesa dopo un contatto col compagno di squadra Johannessen. Dopo una ripartenza difficile, Traeen è arrivato 51esimo con 30 minuti di ritardo dal vincitore di tappa Pogacar, perdendo la maglia gialla e riportando fratture multiple alle costole e una commozione cerebrale. Questo bollettino medico ha portato la Uno-X Mobility a ritirare dalla corsa il corridore norvegese, che al traguardo, ancora ignaro della gravità delle sue condizioni, ha commentato: “Non so quale sia il danno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Torstein Traeen si ritira dal Tour de France per fratture multiple alle costole e una commozione cerebrale

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