Morto Chuck Russell il regista di The Mask trovato morto in casa | aveva 74 anni

È stato trovato morto in casa il regista Chuck Russell, noto per aver diretto film come The Mask, Il Re Scorpione e Nightmare 3. Aveva 74 anni. La notizia è stata resa nota dopo il ritrovamento senza vita all’interno della sua abitazione. Non sono stati diffusi dettagli sulle cause del decesso.

È morto a 74 anni Chuck Russell, il regista di The Mask, Il Re Scorpione e Nightmare 3. È stato trovato senza vita nella sua abitazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Director Chuck Russell Discusses New 4K UHD/30th Anniversary Of ERASER | THS

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