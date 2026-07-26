Abbandono allo sport | Creiamo luoghi liberi di vera condivisione

Da lanazione.it 26 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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I primi oratori risalgono alla fine del XV secolo a Milano, dove furono creati spazi pubblici dedicati ai giovani per pregare e socializzare. Questi luoghi avevano lo scopo di favorire la condivisione e il senso di comunità tra i ragazzi, offrendo spazi di aggregazione e crescita. La tradizione degli oratori si è mantenuta nel tempo come un punto di riferimento per l’incontro e l’attività giovanile.

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"LUCCa I primi oratori risalgono alla fine del XV secolo, quando a Milano vennero creati luoghi comuni destinati ai giovani in cui pregare e creare, allo stesso tempo, un senso di comunità. Non a caso il termine oratorio deriva dal latino orare, ovvero pregare. La concezione più moderna di Oratorio la si deve soprattutto a san Filippo Neri il quale riuscì a trovare una giusta combinazione tra attività ludiche e momenti educativi di insegnamento, non mancando di offrire forniture per comunità adeguate per l’epoca. Grazie ai suoi insegnamenti molti giovani ebbero modo di avvicinarsi alla Chiesa e alla liturgia. Furono poi i seguaci del Santo a dare vita ad una congregazione denominata “dell’Oratorio”, la quale venne poi approvata dal Pontefice nella seconda metà del XVI secolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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