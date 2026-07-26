Abbandono allo sport | Creiamo luoghi liberi di vera condivisione

Notizia in breve

I primi oratori risalgono alla fine del XV secolo a Milano, dove furono creati spazi pubblici dedicati ai giovani per pregare e socializzare. Questi luoghi avevano lo scopo di favorire la condivisione e il senso di comunità tra i ragazzi, offrendo spazi di aggregazione e crescita. La tradizione degli oratori si è mantenuta nel tempo come un punto di riferimento per l’incontro e l’attività giovanile.