Pasta Rummo Accademia ad Alba Adriatica un’esperienza di sport e condivisione

La Pasta Rummo Accademia ha partecipato al Torneo Interregionale Catch’n Serve Ball svoltosi ad Alba Adriatica, chiudendo con il 19° posto in classifica generale e il terzo nella Coppa Val Vibrata. La competizione si è svolta nell’arco di due giorni e ha visto la presenza di diverse squadre provenienti da varie regioni. L’evento ha coinvolto giocatori di diverse età e ha rappresentato un momento di sport e di condivisione tra i partecipanti.

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Si è chiuso con il 19° posto finale e il terzo posto nella Coppa Val Vibrata la partecipazione della Pasta Rummo Accademia al Torneo Interregionale Catch’n Serve Ball disputato ad Alba Adriatica. Tre giorni vissuti all’insegna dello sport, dell’energia e della condivisione, in una manifestazione che ha fatto registrare numeri record con la presenza di 32 squadre provenienti da tutta Italia. Nel torneo femminile a conquistare il primo posto è stata l’AICS Volley Marte, davanti a Gian Net Frampula e AICS Volley Venere, protagoniste di una competizione di altissimo livello tecnico ed emotivo. Nel torneo maschile il gradino più alto del podio è andato ad AICS Volley Pegaso, seguita da Sirio Finibus Terrae e Freedom Boys Capo di Leuca, in un torneo che ha regalato spettacolo e grande partecipazione di pubblico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Pasta Rummo Accademia, ad Alba Adriatica un’esperienza di sport e condivisione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pasta Rummo Accademia pronta per il Torneo Interregionale Catch’n Serve Ball 2026Tempo di lettura: 2 minutiNuova importante esperienza per la Pasta Rummo Accademia Volley Benevento, pronta a prendere parte al Torneo Interregionale... Alba Adriatica festeggia i 70 anni: sport, musica e droni sul mare? Punti chiave Quali artisti parteciperanno alla rassegna comica Albatraz ad agosto? Come verranno utilizzati i droni durante la festa del... Argomenti più discussi: Pasta Rummo Accademia pronta per il Torneo Interregionale Catch’n Serve Ball 2026; Under 14 e Settore Giovanile dell'Accademia Volley, conquistato un altro titolo territoriale Irpinia-Sannio; Sport - Mirabilandia Volley Cup, esperienza da ricordare per l'Accademia Volley; BENEVENTO-AREZZO I CONVOCATI DI MISTER FLORO FLORES. Pasta Rummo Accademia pronta per il Torneo Interregionale Catch’n Serve Ball 2026Nuova importante esperienza per la Pasta Rummo Accademia Volley Benevento, pronta a prendere parte al Torneo Interregionale Catch’n Serve Ball 2026, in programma dall’8 al 10 maggio ad Alba Adriatica ... sanniosport.it