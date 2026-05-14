Pasta Rummo Accademia ad Alba Adriatica un’esperienza di sport e condivisione
La Pasta Rummo Accademia ha partecipato al Torneo Interregionale Catch’n Serve Ball svoltosi ad Alba Adriatica, chiudendo con il 19° posto in classifica generale e il terzo nella Coppa Val Vibrata. La competizione si è svolta nell’arco di due giorni e ha visto la presenza di diverse squadre provenienti da varie regioni. L’evento ha coinvolto giocatori di diverse età e ha rappresentato un momento di sport e di condivisione tra i partecipanti.
Si è chiuso con il 19° posto finale e il terzo posto nella Coppa Val Vibrata la partecipazione della Pasta Rummo Accademia al Torneo Interregionale Catch’n Serve Ball disputato ad Alba Adriatica. Tre giorni vissuti all’insegna dello sport, dell’energia e della condivisione, in una manifestazione che ha fatto registrare numeri record con la presenza di 32 squadre provenienti da tutta Italia. Nel torneo femminile a conquistare il primo posto è stata l’AICS Volley Marte, davanti a Gian Net Frampula e AICS Volley Venere, protagoniste di una competizione di altissimo livello tecnico ed emotivo. Nel torneo maschile il gradino più alto del podio è andato ad AICS Volley Pegaso, seguita da Sirio Finibus Terrae e Freedom Boys Capo di Leuca, in un torneo che ha regalato spettacolo e grande partecipazione di pubblico. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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Si chiude con il terzo posto finale della Coppa Val Vibrata, 19simo complessivo, l’esperienza della Pasta Rummo Accademia al Torneo Interregionale Catch’n Serve Ball di Alba Adriatica, in una manifestazione che ha visto la partecipazione record di 32 squa facebook
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