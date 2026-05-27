Morbegno Giocasport invade il Toccalli | 300 bambini protagonisti di sport tifo e condivisione
Circa 300 bambini hanno partecipato a un evento sportivo nello stadio Toccalli di Morbegno. La mattinata è stata dedicata a sessioni di atletica, giochi e attività di gruppo, coinvolgendo i giovani in un clima di entusiasmo e collaborazione. L’iniziativa ha visto protagonisti i bambini, che hanno condiviso momenti di sport e tifo, creando un’atmosfera di festa e partecipazione collettiva.
Una mattinata di atletica, entusiasmo e spirito di squadra ha trasformato lo stadio Toccalli di Morbegno in una grande festa dello sport. I bambini e le bambine della scuola primaria “G. Spini” di Morbegno e di Rasura hanno animato la pista per il tradizionale appuntamento con “Giocasport”. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
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