Morbegno Giocasport invade il Toccalli | 300 bambini protagonisti di sport tifo e condivisione

Notizia in breve

Circa 300 bambini hanno partecipato a un evento sportivo nello stadio Toccalli di Morbegno. La mattinata è stata dedicata a sessioni di atletica, giochi e attività di gruppo, coinvolgendo i giovani in un clima di entusiasmo e collaborazione. L’iniziativa ha visto protagonisti i bambini, che hanno condiviso momenti di sport e tifo, creando un’atmosfera di festa e partecipazione collettiva.