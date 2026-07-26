Il campione AAA Mega, Dominik Mysterio, ha mostrato il suo vero volto nel corso della prima serata di Verano de Escándalo, abbandonando El Grande Americano al suo destino e contribuendo alla sconfitta del suo compagno nel match di coppia contro Los Perros del Mal. L’evento principale della prima notte di Verano de Escándalo ha visto Dominik Mysterio ed El Grande Americano affrontare Daga e Angel, rappresentanti di Los Perros del Mal. Dominik Mysterio mostra il suo vero volto: El Grande Americano lasciato da solo. L’incontro, ricco di azione e colpi di scena, è stato caratterizzato da numerose interferenze da parte sia dei membri di Los Perros del Mal che di Los Americanos. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AAA: Il tradimento di Dominik Mysterio costa il match a El Grande Americano

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