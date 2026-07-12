AAA | Dominik Mysterio salva El Grande Americano dai Perros del Mal ma il motivo non ha niente di nobile

Durante la puntata di Lucha Libre AAA trasmessa sabato 11 luglio dall’Arena Potosí di San Luis Potosí, Dominik Mysterio è intervenuto per aiutare El Grande Americano, che era stato circondato dai Perros del Mal dopo un match senza risultato. L’azione si è verificata al termine del main event, che si è concluso senza una decisione ufficiale. Non sono stati forniti dettagli sulle motivazioni dell’intervento di Mysterio.

Nella puntata di Lucha Libre AAA andata in onda sabato 11 luglio dall’Arena Potosí di San Luis Potosí, Dominik Mysterio è corso in soccorso di El Grande Americano, circondato dai Perros del Mal dopo un main event finito senza verdetto. Il Mega Champion ha poi afferrato il microfono e ha sfidato due qualsiasi membri del gruppo a un tag team match che vedrà lui e El Grande Americano come coppia, in programma a Verano de Escándalo 2026. Il main event finisce nel caos: i Perros del Mal travolgono tutti. L’incontro che chiudeva la serata metteva di fronte i Money Machine ( Colmillo de Plata e Garra de Oro ) a Noisy Boy ed Epydemius Jr.. Il match non è mai arrivato a una conclusione regolare: è stato dichiarato no contest quando i Perros del Mal hanno fatto irruzione, prendendosi a bersaglio entrambe le coppie senza distinzioni. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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Dominik Mysterio Vs El Grande Americano por el Campeonato AAA- WWE RAW 11 de Mayo 2026 Español

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