AAA | El Grande Americano smaschera l’OG Americano in un violentissimo Mask vs Mask match
Durante l’evento AAA Noche de Los Grandes, El Grande Americano ha vinto il match Mask vs Mask contro OG Americano. Il confronto è stato caratterizzato da colpi violenti e numerosi momenti di tensione, culminando con la sconfitta di OG Americano e la rimozione della sua maschera. L'incontro è durato diversi minuti e ha coinvolto diverse sequenze di attacchi e contromisure. Nessun altro dettaglio sulle modalità di vittoria o sui partecipanti è stato comunicato.
Main event sanguinoso e pieno di colpi di scena a AAA Noche de Los Grandes, dove El Grande Americano ha sconfitto il suo rivale OG Americano in un brutale Mask vs Mask Match. La battaglia è partita ancor prima del suono della campana, con l’OG che ha attaccato immediatamente il suo avversario usando una chitarra. Da lì è iniziato un match caotico, violentissimo e ricco di interferenze. Per gran parte dell’incontro, l’OG Americano ha dominato la situazione utilizzando qualsiasi arma possibile: Angle Slam sui gradoni d’acciaio, Suplex fuori dal ring, tavoli distrutti, sediate e colpi continui che hanno finito per lacerare la maschera di El Grande Americano, lasciandogli il volto segnato e un occhio visibilmente tumefatto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
El Grande Americano challenges Original to a Mask vs. Mask Match: Lucha Libre AAA highlights
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