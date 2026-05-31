Durante l’evento AAA Noche de Los Grandes, El Grande Americano ha vinto il match Mask vs Mask contro OG Americano. Il confronto è stato caratterizzato da colpi violenti e numerosi momenti di tensione, culminando con la sconfitta di OG Americano e la rimozione della sua maschera. L'incontro è durato diversi minuti e ha coinvolto diverse sequenze di attacchi e contromisure. Nessun altro dettaglio sulle modalità di vittoria o sui partecipanti è stato comunicato.

Main event sanguinoso e pieno di colpi di scena a AAA Noche de Los Grandes, dove El Grande Americano ha sconfitto il suo rivale OG Americano in un brutale Mask vs Mask Match. La battaglia è partita ancor prima del suono della campana, con l’OG che ha attaccato immediatamente il suo avversario usando una chitarra. Da lì è iniziato un match caotico, violentissimo e ricco di interferenze. Per gran parte dell’incontro, l’OG Americano ha dominato la situazione utilizzando qualsiasi arma possibile: Angle Slam sui gradoni d’acciaio, Suplex fuori dal ring, tavoli distrutti, sediate e colpi continui che hanno finito per lacerare la maschera di El Grande Americano, lasciandogli il volto segnato e un occhio visibilmente tumefatto. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AAA: El Grande Americano smaschera l’OG Americano in un violentissimo Mask vs Mask match

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

El Grande Americano challenges Original to a Mask vs. Mask Match: Lucha Libre AAA highlights

Notizie e thread social correlati

AAA: Cerimonia tremenda per El Grande Americano, rischia di essere smascherato!Durante la seconda serata dello show AAA Rey de Reyes, El Grande Americano ha vissuto una cerimonia complicata.

WWE/AAA: El Grande Americano accolto dai fan, Kaiser si commuove in Messico dopo il recente arrestoLudwig Kaiser è stato accolto calorosamente dai fan durante un evento in Messico, dove ha mostrato emozione e commozione.

Temi più discussi: La card di AAA Noche de las Grandes 2026; This Month in Lucha#4 – Noche de Los Grandes; VIDEO: Lucha Libre AAA del 18.05.2026 – Episodio completo; La AAA introdurrà un nuovo General Manager il 23 maggio.

[AAA Spoilers] El Grande Americano vs The Original Grande Americano promo package reddit

WWE/AAA: El Grande Americano accolto dai fan, Kaiser si commuove in Messico dopo il recente arrestoNegli ultimi giorni Ludwig Kaiser è stato al centro di diverse polemiche a causa del suo presunto arresto, ma una recente apparizione in Messico ha mostrato un lato molto più umano ed emozionante dell ... zonawrestling.net

WWE: El Grande Americano può sbarcare anche in AAANelle ultime settimane la WWE si è impegnata a completare l’acquisizione della AAA, storica compagnia messicana, e qualche giorno fa ha anche messo sotto contratto le prime Superstar che ne faranno ... spaziowrestling.it