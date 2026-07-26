A Montichiari, nel Bresciano, è iniziata la ricerca di un varano segnalato nelle ultime ore. La notizia segue un avvistamento che si pensa possa riguardare l’animale. La zona è stata delimitata e sono state attivate le squadre incaricate di catturare il rettile. La ricerca si concentra in aree verdi e vicine a corsi d’acqua. Non ci sono ancora notizie sulla presenza effettiva del rettile o sulle modalità di intervento in corso.

A Montichiari, in provincia di Brescia, è partita la caccia al varano. Dopo il presunto avvistamento di un coccodrillo a Pistoia, è scattata una nuova ricerca. Questa volta, però, corroborata da una foto e da un testimone. E così il primo cittadino del Comune ha diffuso una mappa ai cittadini delimitando le zone rosse a cui non è possibile accedere a causa dell'animale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - A Montichiari, nel Bresciano, è partita la caccia al varano

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