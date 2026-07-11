raduni illegali di auto nel bresciano in migliaia anche a montichiari

Notizia in breve

Migliaia di persone si sono radunate senza autorizzazione nel Bresciano, con numerosi partecipanti a Montichiari. La polizia ha rilevato raduni illegali di auto, spesso accompagnati da acrobazie e impennate rischiose. Nessuna barriera di sicurezza era presente, e i motori hanno prodotto rombi forti e fastidiosi. La situazione si verifica nel periodo estivo, quando il Garda attira molti appassionati di autotuning, ma senza alcuna autorizzazione ufficiale.