Raduni illegali di auto nel Bresciano in migliaia anche a Montichiari
Migliaia di persone si sono radunate senza autorizzazione nel Bresciano, con numerosi partecipanti a Montichiari. La polizia ha rilevato raduni illegali di auto, spesso accompagnati da acrobazie e impennate rischiose. Nessuna barriera di sicurezza era presente, e i motori hanno prodotto rombi forti e fastidiosi. La situazione si verifica nel periodo estivo, quando il Garda attira molti appassionati di autotuning, ma senza alcuna autorizzazione ufficiale.
Emergenza sul Garda, che in estate diventa polo attrattivo dell'autotuning. Illegale. Nessuna autorizzazione, nessuna barriera di sicurezza, un programma fatto di acrobazie e impennate al limite del temerario, assordanti (o perlomeno di cattivo gusto) rombi dei motori. Il tutto alla presenza di migliaia di persone, fra coloro che guidano, chi riprende con il cellulare, chi si fa riprendere col cellulare mentre posa davanti a una vettura, chi si arrampica sui tetti dei Centri Fiera. Nelle ultime due notti Ã¨ successo prima a Mazzano, poi a Lonato e Montichiari, con un copione simile: le prime notizie iniziano a circolare tramite i video... 🔗 Leggi su Video.corriere.it
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