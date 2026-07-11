Nel Bresciano si sono verificati raduni illegali di auto, con particolare intensità a Montichiari. Il sindaco ha dichiarato che molti partecipanti sono tedeschi e ha chiesto di bloccarli al Brennero. Durante l’evento, si sono registrate manovre pericolose e traffico congestionato. La polizia ha intervenuto per disperdere i partecipanti e ripristinare la sicurezza. Nessun incidente grave è stato segnalato, ma l’attività illegale ha creato disagio tra residenti e automobilisti.

Ben provvide la Natura a porre «de l’Alpi schermo fra noi et la tedesca rabbia»; ma è probabile che, quado il mezzo è una Supra A80 (Mk4) montante il sei cilindri 2JZ-GTE biturbo, con cambio sequenziale e trasmissione rinforzata, lo schermo della Natura non basti. Com’è ormai da diversi anni consuetudine, il Garda d’estate è divenuto non soltanto una meta turistica ricercata, ma anche un polo all’avanguardia dell’autotuning, la pratica di modifica estetica e funzionale delle autovetture. Nulla di sbagliato in sé: l’autotuning è perfettamente legale (in Italia lo regola l’articolo 78 del Codice della Strada), e in questi giorni si sta svolgendo a Villa Conti Cipolla di Olfino, nel comune di Monzambano (Mantova), il SO. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Raduni illegali di auto nel Bresciano, il caos anche a Montichiari. Il sindaco: «Sono tutti tedeschi, bisogna fermarli al Brennero»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Estate di eventi gratis a ToDream: giochi per bambini, spettacoli per tutti e due raduni d'autoDal 4 giugno al 31 luglio, ToDream presenta Summer Dream, una serie di eventi gratuiti pensati per famiglie, bambini e visitatori di tutte le età.

Anche i dazi al 10% sono dichiarati illegaliLa Court of International Trade ha dichiarato illegali i dazi del 10% applicati in precedenza.

Temi più discussi: Raduni illegali di auto truccate, incidenti e paura: Limitate gli spostamenti; Corse d’auto, allarme e appelli dopo l'ennesimo incidente. E nella notte il maxi raduno si sposta a Zevio - IL VIDEO; Raduni di auto truccate sul Garda, nuovo weekend a rischio: sindaci e forze dell'ordine in allerta; Corse e auto elaborate, parla il popolo delle notti illegali: Adrenalina e velocità. Gli incidenti? Gente senza cervello.

Raduni illegali di auto truccate, incidenti e paura: Limitate gli spostamenti x.com

Raduni illegali di auto nel Bresciano, il caos anche a Montichiari. Il sindaco: Sono tutti tedeschi, bisogna fermarli al BrenneroIl Garda al centro dell'autotuning non autorizzato: migliaia di persone prima a Mazzano, poi a Lonato e infine a Montichiari ... brescia.corriere.it

Altro raduno illegale di auto: dopo Mazzano, tocca a LonatoNuovo appuntamento della Gardasee Illegal Night 26: migliaia di giovani si sono ritrovate nel parcheggio del centro commerciale Il Leone ... giornaledibrescia.it