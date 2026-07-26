A Grottaglie torna Pagine di Puglia | Michela Conte presenta il saggio Controsenso

A Grottaglie sarà presentato il saggio “Controsenso – Usi e abusi delle parole” della giornalista e teologa Michela Conte. L’evento fa parte della seconda edizione di “Pagine di Puglia – Estate 2026”, la rassegna letteraria promossa dal Comune. La presentazione del libro rappresenta il prossimo appuntamento della manifestazione.

Tarantini Time Quotidiano Sarà il saggio “Controsenso – Usi e abusi delle parole” della giornalista e teologa Michela Conte il protagonista del prossimo appuntamento di “Pagine di Puglia – seconda edizione Estate 2026”, la rassegna letteraria promossa dal Comune di Grottaglie. L’incontro si terrà lunedì 27 luglio, alle ore 19, nell’Atrio del Castello Episcopio con ingresso gratuito. L’iniziativa, inserita nel calendario degli eventi estivi della città, prosegue il percorso avviato nei mesi scorsi con l’obiettivo di creare occasioni di incontro tra autori e lettori, valorizzando opere recenti legate alla Puglia e ai suoi protagonisti. Nel suo... 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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