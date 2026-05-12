Grottaglie Pagine di Puglia | in biblioteca la presentazione di Oltre il tempo

A Grottaglie si tiene il quinto incontro della rassegna letteraria “Pagine di Puglia” che si svolge nella Biblioteca comunale F. L’evento è previsto per venerdì 15 maggio alle ore 18 e prevede la presentazione del libro “Oltre il tempo”. La manifestazione coinvolge autori e lettori della regione e si concentra sulla promozione di titoli legati alla cultura locale.

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Tarantini Time Quotidiano Prosegue a Grottaglie la rassegna letteraria “Pagine di Puglia” con il quinto appuntamento in programma venerdì 15 maggio alle ore 18 nella Biblioteca comunale F. G. Pignatelli, dove sarà presentato il libro “Oltre il tempo” di Anna Chiara Bruno. L’incontro sarà occasione di confronto tra generazioni e con gli studenti delle scuole secondarie del territorio sui temi dell’adolescenza e della crescita. “‘Oltre il tempo’ – è stato scritto – parla del “malessere” dell’adolescenza, in particolare nei nostri giorni di profonde trasformazioni, incertezze, disorientamenti; difficoltà a coltivare quella speranza, “dono” auspicato per i ragazzi di tutto il mondo, dal compianto Papa Francesco”.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Grottaglie, “Pagine di Puglia”: in biblioteca la presentazione di “Oltre il tempo” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Grottaglie lancia “Pagine di Puglia”, al via la nuova rassegna letteraria tra biblioteca e Castello episcopio Grottaglie, “Pagine di Puglia”: Abrescia presenta il giallo “Non regalate pastiere a Pasqua”Tarantini Time QuotidianoProsegue a Grottaglie la rassegna letteraria “Pagine di Puglia” con il terzo appuntamento in programma venerdì 17 aprile... Argomenti più discussi: Grottaglie, prosegue la rassegna Pagine di Puglia; Grottaglie, Pagine di Puglia ospita il saggio di Antonio Scaglioso sulla lingua italiana e i dialetti; Oltre il tempo di Anna Chiara Bruno a Grottaglie; Venerdì 22 maggio 2026 al Castello Episcopio Grottaglie TA si parlerà di Casanova, il seduttore nobile di Pierfranco Bruni, edito da Solfanelli. Grottaglie, 'Pagine di Puglia': nuovo appuntamento il 15 maggio con 'Oltre il tempo' di Chiara BrunoGROTTAGLIE (TA) - Un dialogo tra generazioni e con i ragazzi delle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio, per confrontarsi sulla complessità dell’adolescenza, del momento di cresci ... giornaledipuglia.com