Tarantini Time Quotidiano Dopo il successo della prima edizione, torna a Grottaglie “Pagine di Puglia”, la rassegna letteraria promossa dal Comune di Grottaglie, attraverso l’assessorato alla Cultura e alla Pubblica Istruzione, inserita nel cartellone di “Estate 2026”. Da luglio a settembre, l’Atrio del Castello Episcopio ospiterà cinque appuntamenti dedicati alla narrativa e alla saggistica, con autori pugliesi e opere che raccontano il territorio. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con CoopCulture, Presidio del Libro di Grottaglie e Mondadori Bookstore Grottaglie, con il coinvolgimento di scuole, associazioni e istituzioni locali. Tutti gli incontri avranno inizio alle 19 e saranno a ingresso libero. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - A Grottaglie torna “Pagine di Puglia”: cinque incontri con gli autori tra luglio e settembre

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