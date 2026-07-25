Alle 19:30 si svolge la gara dei 5000 metri femminili ai Campionati Italiani Assoluti 2026 di atletica leggera a Firenze. La competizione si tiene allo stadio Ridolfi e vede in gara anche l’atleta azzurra Nadia Battocletti. La gara sarà trasmessa in diretta televisiva e in streaming.

I Campionati Italiani Assoluti 2026 di atletica leggera, in programma a Firenze oggi, sabato 25 luglio, vedranno in gara anche Nadia Battocletti allo stadio Ridolfi del capoluogo toscano: l’azzurra questa sera prenderà parte alla gara sui 5000 metri piani femminili. Saranno 13 le atlete in gara sulla distanza, dunque si disputerà direttamente la finale che assegnerà il titolo nazionale: Nadia Battocletti è l’unica tra le iscritte ad avere un personale sotto i 15?. La gara è la penultima del programma odierno ed avrà inizio alle ore 21.50. La finale dei 5000 metri piani femminili dei Campionati Italiani Assoluti 2026 di atletica leggera con Nadia Battocletti sarà visibile in diretta tv su Rai Sport HD ed in diretta streaming su Rai Play e su atleticaitaliana. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - A che ora corre Nadia Battocletti oggi ai Campionati Italiani: programma esatto 5000 metri, tv, streaming

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dove vedere in tv Nadia Battocletti ai Campionati Italiani 2026: orari batterie e finale, programma, streamingNadia Battocletti parteciperà ai Campionati Italiani Assoluti 2026 di atletica, in programma allo Stadio Ridolfi di Firenze il 25 e 26 luglio.

A che ora corre Marcell Jacobs oggi ai Campionati Italiani: programma preciso semifinale e finale, tv, streamingMarcell Jacobs gareggerà oggi ai Campionati Italiani Assoluti di atletica a Firenze, nello stadio Ridolfi.

Argomenti più discussi: Nadia Battocletti: Record e vittorie dell'argento Olimpico e Campionessa d'Europa nel mezzofondo · Atletica; Nadia Battocletti: Non ho paura del futuro. Avere un genitore di un’altra cultura? Un privilegio.

A che ora corre Nadia Battocletti oggi ai Campionati Italiani: programma esatto 5000 metri, tv, streamingI Campionati Italiani Assoluti 2026 di atletica leggera, in programma a Firenze oggi, sabato 25 luglio, vedranno in gara anche Nadia Battocletti allo ... oasport.it

Dove vedere in tv Nadia Battocletti ai Campionati Italiani 2026: orari batterie e finale, programma, streamingNadia Battocletti sarà una delle grandi protagoniste ai Campionati Italiani Assoluti 2026 di atletica, che si disputeranno allo Stadio Ridolfi di Firenze ... oasport.it