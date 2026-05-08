Dove vedere in tv Nadia Battocletti Meeting Firenze 2026 | orario 1500 metri programma streaming

Sabato 9 maggio allo Stadio Luigi Ridolfi di Firenze si terrà il Pegaso Meeting, evento che segnerà l’inizio della stagione all’aperto di Nadia Battocletti. La mezzofondista parteciperà alla gara dei 1500 metri, che sarà trasmessa in diretta televisiva e streaming. L’orario di partenza e il programma completo sono stati comunicati ufficialmente.

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Nadia Battocletti aprirà ufficialmente la propria stagione su pista all’aperto in occasione del Pegaso Meeting, che si disputerà sabato 9 maggio allo Stadio Luigi Ridolfi di Firenze. Dopo aver conquistato la medaglia d’oro sui 3000 metri ai Mondiali Indoor, essersi laureata Campionessa d’Europa nel cross e avere timbrato il record italiano nei 10 km su strada, la fuoriclasse trentina aprirà un nuovo capitolo di questa intensa annata agonistica. L’argento olimpico e iridato dei 10.000 metri outdoor abbandonerà per l’occasione le lunghe distanze e si concentrerà su una specialità da lei poco frequentata: i 1500 metri. L’azzurra vanta un personale di 3:58.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Nadia Battocletti, Meeting Firenze 2026: orario 1500 metri, programma, streaming Notizie correlate Dove vedere in tv Nadia Battocletti, Campionati Italiani cross 2026: orario, programma, streamingCi sarà anche Nadia Battocletti domani in gara alla Festa del Cross 2026, di scena in Sicilia ed in particolare nel Parco Archeologico di Selinunte... Dove vedere in tv Nadia Battocletti oggi: orario Lievin, programma, streamingNadia Battocletti sarà una delle grandi stelle che arricchiranno il Meeting di Lievin, tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: WNBA 2026: calendario, stelle da seguire e dove vedere Cecilia Zandalasini in azione • Basket; Battocletti, Fabbri, staffette giovani: è Firenze; Nadia Battocletti stella del Pegaso Meeting: test con lepre sui 1500. Fabbri rientra, c’è Alessia Succo; Nadia Battocletti in visita al BPER Training Centre. Nadia Battocletti inaugura il campo Consolini di Follonica, dove il mare incontra i sogni e ogni passo diventa infinitoGiovedì 30 aprile l’atleta azzurra ha inaugurato la nuova pista d’atletica a Follonica e giovedì 7 sarà ospite d’onore di una cena al Villaggio Orizzonte ... tuttosport.com PEGASO MEETING: LE ENTRY LIST FINALE ecco la preview finale del Pegaso Meeting di sabato 9 maggio allo Stadio Ridolfi di Firenze: diverse specialità davvero intriganti, con alcune star dell'atletica italiana e mondiale a partire da Nadia Battocletti, Le - facebook.com facebook Nadia Battocletti stella del Pegaso Meeting: test con lepre sui 1500. Fabbri rientra, c’è Alessia Succo - x.com