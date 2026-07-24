Il meteo in Italia | che tempo farà domani sabato 25 e domenica 26 luglio 2026

Il weekend del 25 e 26 luglio 2026 in Italia sarà segnato da un graduale cambiamento delle condizioni atmosferiche. Le previsioni indicano un miglioramento su alcune regioni, mentre altre continueranno a registrare temporali e piogge sparse. Le temperature si manterranno generalmente stabili, con massime che varieranno tra i 25 e i 30 gradi. Le precipitazioni saranno più intense nelle aree settentrionali e lungo le zone montuose. Il tempo si stabilizzerà progressivamente nel corso di domenica.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il weekend del 25 e 26 luglio 2026 sarà caratterizzato da un graduale cambiamento delle condizioni atmosferiche sull’Italia. Dopo una giornata di sabato prevalentemente stabile e soleggiata, domenica è atteso il passaggio di una perturbazione che porterà temporali soprattutto al Nord e su parte del Centro, accompagnati da un calo delle temperature. Sabato 25 luglio: sole protagonista su gran parte del Paese. La giornata di sabato si presenterà con tempo in prevalenza stabile su quasi tutte le regioni italiane. Il sole sarà dominante al Centro-Sud e sulle Isole Maggiori, mentre al Nord il cielo risulterà generalmente sereno o poco nuvoloso. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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Meteo, previsioni e tendenza meteo Italia Sabato 28 marzo 2026

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