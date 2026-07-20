A Mercogliano, il borgo di Sant’Anna si riempirà di fedeli il 25 e 26 luglio per i festeggiamenti in onore dei Santi Gioacchino e Anna. Le celebrazioni prevedono processioni, messe e momenti di preghiera, attirando residenti e visitatori. L’evento si svolge nel cuore del paese, coinvolgendo la comunità in riti religiosi tradizionali e incontri pubblici. Le strade si preparano ad accogliere i partecipanti per due giorni di eventi religiosi e culturali.

Tempo di lettura: 2 minuti Mercogliano si prepara a vivere uno degli appuntamenti più sentiti dell’estate con i festeggiamenti in onore dei Santi Gioacchino e Anna, in programma il 25 e 26 luglio nel borgo di Sant’Anna. Un evento che ogni anno richiama centinaia di fedeli e visitatori, confermandosi tra le tradizioni più radicate della città e capace di unire spiritualità, cultura e momenti di aggregazione. Le celebrazioni religiose entreranno nel vivo domenica 26 luglio. Dalle ore 6 alle 10, nella chiesa di Sant’Anna, saranno celebrate le Sante Messe con cadenza oraria. Alle 11 è prevista la Messa solenne, seguita dalla tradizionale processione per le vie della frazione accompagnata dalla banda musicale “Città di Pannarano”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Mercogliano, fede e identità nel segno dei Santi Gioacchino e Anna

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