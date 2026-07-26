25enne ritrovato dietro congelatore 10 anni dopo la scomparsa

Un uomo di 25 anni scomparso dieci anni fa è stato ritrovato dietro un congelatore durante i lavori di demolizione di un supermercato. La famiglia non aveva più notizie di lui dal 2009. La scoperta è avvenuta nel 2019 a Council Bluffs, nell’Iowa, quando alcuni operai hanno trovato il corpo durante le operazioni di demolizione. La polizia ha confermato che si tratta del giovane scomparso. Le autorità stanno indagando sulle cause della morte.

Per dieci anni, la famiglia di Larry Ely Murillo-Moncada non ha avuto alcuna idea di cosa gli fosse successo. Poi, nel 2019, alcuni operai impegnati nella demolizione di un supermercato a Council Bluffs, nell’Iowa, hanno fatto una scoperta che ha finalmente risolto il mistero. Larry Ely Murillo-Moncada, 25 anni, era scomparso durante una tempesta di neve nel novembre 2009, dopo aver litigato con i genitori a casa. Se n’era andato a piedi nudi e in preda alle allucinazioni, e non era più stato visto da nessuno. I suoi genitori avevano chiamato immediatamente la polizia, ma le ricerche non avevano portato a nulla e il caso era stato... 🔗 Leggi su Newsner.it

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