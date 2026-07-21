Como morta la bimba di 10 anni scomparsa nelle acque del lago

Da tgcom24.mediaset.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una bambina di 10 anni è stata trovata morta nel lago di Como, dove era scomparsa nel pomeriggio. La scomparsa si è verificata di fronte ai giardini pubblici, vicino al Tempio Voltiano. Le ricerche sono state avviate immediatamente e sono durate diverse ore prima del ritrovamento. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze della scomparsa o sul momento del ritrovamento.

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È morta la bambina di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como antistanti i giardini pubblici del capoluogo, di fronte al Tempio Voltiano. Dopo ore di ricerche il corpo della piccola è stato individuato. La piccola, di nazionalità marocchina, Arwa Rfali, si trovava con i genitori in vacanza in Italia. Il corpo senza vita è stato ritrovato in tarda serata dai sommozzatori dei vigili del fuoco., La bambina stava giocando in corrispondenza di un'ampia secca che riaffiora ciclicamente e che ogni anno attira centinaia di bagnanti stranieri, nonostante il divieto di balneazione. La tragedia si è consumata intorno alle 15, quando la bambina è scomparsa improvvisamente nelle acque del lago, probabilmente trascinata dalla corrente. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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