como morta la bimba di 10 anni scomparsa nelle acque del lago

Una bambina di 10 anni è stata trovata morta nel lago di Como, dove era scomparsa nel pomeriggio. La scomparsa si è verificata di fronte ai giardini pubblici, vicino al Tempio Voltiano. Le ricerche sono state avviate immediatamente e sono durate diverse ore prima del ritrovamento. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze della scomparsa o sul momento del ritrovamento.

È morta la bambina di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como antistanti i giardini pubblici del capoluogo, di fronte al Tempio Voltiano. Dopo ore di ricerche il corpo della piccola è stato individuato. La piccola, di nazionalità marocchina, Arwa Rfali, si trovava con i genitori in vacanza in Italia. Il corpo senza vita è stato ritrovato in tarda serata dai sommozzatori dei vigili del fuoco., La bambina stava giocando in corrispondenza di un'ampia secca che riaffiora ciclicamente e che ogni anno attira centinaia di bagnanti stranieri, nonostante il divieto di balneazione. La tragedia si è consumata intorno alle 15, quando la bambina è scomparsa improvvisamente nelle acque del lago, probabilmente trascinata dalla corrente. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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