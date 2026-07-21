Como morta la bambina di 10 anni scomparsa nelle acque del lago | ritrovato il corpo
Il corpo di una bambina di 10 anni è stato recuperato nelle acque del lago di Como, dove era scomparsa nel pomeriggio. La scomparsa si è verificata nei pressi dei giardini pubblici del capoluogo, di fronte al Tempio Voltiano. La polizia e i soccorritori hanno trovato il corpo senza vita della bambina nelle acque del lago. Non sono stati forniti dettagli sulle cause della morte o sulle circostanze della scomparsa.
È morta la bambina di 10 anni scomparsa questo pomeriggio nelle acque del lago di Como antistanti i giardini pubblici del capoluogo, di fronte al Tempio Voltiano. I vigili del fuoco di Como hanno comunicato l'avvenuto ritrovamento del corpo della piccola, di origine marocchine, scomparsa nel pomeriggio nelle acque del lago di Como. La bimba si chiamava Arwa Rfali e si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel monzese. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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TROVATA MORTA L'11ENNE SCOMPARSA: ARRESTATO IL PADRE DI UNA COMPAGNA DI SCUOLA
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Bambina di 10 anni scompare nelle acque del lago di ComoUna bambina di 10 anni è scomparsa nel pomeriggio nelle acque del lago di Como, davanti ai giardini pubblici e di fronte al Tempio Voltiano.
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