Como morta la bambina di 10 anni scomparsa nelle acque del lago | ritrovato il corpo

Notizia in breve

Il corpo di una bambina di 10 anni è stato recuperato nelle acque del lago di Como, dove era scomparsa nel pomeriggio. La scomparsa si è verificata nei pressi dei giardini pubblici del capoluogo, di fronte al Tempio Voltiano. La polizia e i soccorritori hanno trovato il corpo senza vita della bambina nelle acque del lago. Non sono stati forniti dettagli sulle cause della morte o sulle circostanze della scomparsa.