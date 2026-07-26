Una giocatrice di 18 anni, allieva di un’allenatrice famosa e amica di un tennista noto, ha vinto il torneo WTA 250 di Praga. La giovane atleta ha ottenuto il primo titolo della carriera, battendo in finale un’avversaria di livello. La vittoria segna l’ingresso ufficiale nel circuito professionistico. La giocatrice è italiana e ha partecipato alla competizione con un’ottima prestazione durante tutto il torneo.

Una nuova stella del tennis femminile è definitivamente sbocciato, e anche qui c’entra l’Italia. Lilli Tagger vince il Wta 250 di Praga: ha conquistato il primo titolo della sua giovanissima carriera. A soli 18 anni, l'austriaca ha superato in finale l'ucraina Daria Snigur, numero 54 del ranking, con un convincente 7-6(3) 6-2, trasformando in oro la seconda finale Wta della carriera dopo quella persa lo scorso anno a Jiujiang contro Anna Blinkova. Un successo che potrebbe cambiare tanto, se non tutto. Da domani Tagger salirà al numero 45 del mondo, entrando per la prima volta nella Top 50 e diventando anche la prima tennista nata nel 2008 a conquistare un titolo nel circuito WTA. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Sinner.

© Gazzetta.it - 18 anni, amica di Sinner e allieva della Schiavone: la Tagger vince a Praga

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Paolini-Errani, niente doppio al Roland Garros. La bolognese gioca con l’austriaca Lilli Tagger, 18enne amica di SinnerJasmine Paolini e Sara Errani non parteciperanno al doppio femminile al Roland Garros.

Chi è Lilli Tagger, la nuova compagna di doppio di Sara Errani forgiata da Francesca SchiavoneSara Errani giocherà il doppio al Roland Garros con Lilli Tagger, sostituendo Jasmine Paolini, che ha rinunciato.

Si parla di: Djokovic pensa ancora a Wimbledon: Sinner? La genetica... Non ero fresco come avrei voluto; Djokovic e sconfitta con Sinner a Wimbledon: Non sono riuscito a recuperare.