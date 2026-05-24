Sara Errani giocherà il doppio al Roland Garros con Lilli Tagger, sostituendo Jasmine Paolini, che ha rinunciato. La nuova partner è un’italiana di 25 anni, professionista dal 2018, con un best ranking in singolare di 254. Tagger ha vinto un titolo ITF in doppio. La partita sarà la prima collaborazione tra le due. La partita si svolgerà nel torneo che si svolge sulla terra battuta a Parigi.

Una coppia di generazioni differenti: dopo la rinuncia di Jasmine Paolini a giocare il doppio al Roland Garros con Sara Errani, l’azzurra dovrà difendere il titolo conquistato lo scorso anno con una nuova compagna, l’ austriaca Lilli Tagger. Errani ha da poco compiuto 39 anni, mentre Tagger è diventata maggiorenne lo scorso febbraio: tra le due ci sono quasi 21 anni di differenza. L’austriaca, che in stagione ha giocato un solo match in doppio, invece in singolare lunedì scorso si è portata al numero 90 del mondo, suo best ranking. Tagger è allenata da Francesca Schiavone e Lorenzo Frigerio, e lo scorso anno ha conquistato il titolo junior in singolare del Roland Garros, diventando la prima austriaca a riuscire nell’impresa, grazie ad una nettissima vittoria in finale contro la britannica Hannah Klugman, sconfitta per 6-2 6-0. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Chi è Lilli Tagger, la nuova compagna di doppio di Sara Errani forgiata da Francesca Schiavone

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Paolini-Errani, niente doppio al Roland Garros. La bolognese gioca con l’austriaca Lilli Tagger, 18enne amica di SinnerJasmine Paolini e Sara Errani non parteciperanno al doppio femminile al Roland Garros.

WTA Linz 2026, avanzano Vekic ed Eala. Tagger elimina Badosa e Francesca Schiavone può sorridereNella giornata conclusiva del torneo WTA di Linz, si sono qualificati ai prossimi turni Vekic ed Eala, mentre Tagger ha eliminato Badosa.

Temi più discussi: Roland Garros: Paolini rinuncia al doppio, Errani con Tagger; Lilli Tagger e il legame con Jannik Sinner: Mi dà tanti consigli, è uno sciatore come me...; Paolini non giocherà il doppio al Roland Garros: ecco perché. VIDEO; Errani senza Paolini, il doppio si separa. E a Parigi sbuca Tagger.

La giovanissima Lilli Tagger, austriaca trapiantata in Italia, ci parla della sua allenatrice speciale…la campionessa del Roland Garros 2010 Francesca Schiavone #Tennis #RolandGarros #Tagger | @teozorzo x.com

Lilli Tagger racconta della sua esperienza in Italia, con Sinner reddit

Lilli Tagger, l’allieva di Schiavone con la passione per Sinner: Ho imparato molto da Jannik e dal suo staffTennis - Interviste | La 18enne austriaca condivide con il numero uno del mondo il manager Vittur e la passione per lo sci: Non sono nata sciatrice come lui, ma... ... ubitennis.com

Roland Garros, Tagger regina Juniores: l'allena la Schiavone. E ha un legame con Sinner...Il primo slam di un’allieva dell’accademia di Francesca Schiavone non poteva che essere il Roland Garros. Tu chiamalo, se vuoi, destino. Di sicuro quella di Lilli Tagger, classe 2008, nel torneo ... gazzetta.it