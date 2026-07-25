Zeballos e Favasuli aspettano | il Napoli prepara il doppio colpo

Il Napoli sta lavorando su due giovani calciatori da aggiungere alla rosa. La società ha deciso di completare il mercato con questi acquisti, ma prima è necessario effettuare alcune cessioni. La strategia prevede di liberare posti e risorse prima di finalizzare i trasferimenti. Non sono stati ancora resi noti i nomi dei giocatori coinvolti. La società sta seguendo un piano preciso per rafforzare la squadra.

Il Napoli continua a lavorare su due giovani profili individuati per completare la rosa. La strategia della dirigenza è chiara. Prima serviranno alcune cessioni. Soltanto dopo potranno essere sbloccate le operazioni in entrata. I nomi seguiti con maggiore attenzione sono Exequiel Zeballos e Costantino Favasuli. Il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbe già preparato il terreno per entrambi, in attesa del momento giusto per accelerare. La priorità resta liberare spazio nell’organico. Il club sta lavorando da settimane sulle uscite. Una volta concluse le cessioni necessarie, il Napoli potrebbe affondare il colpo sui due obiettivi. Zeballos rappresenta la soluzione individuata per aggiungere qualità e imprevedibilità sulle corsie offensive. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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