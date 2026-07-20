Zeballos e Favasuli in attesa | il Napoli deve prima cedere

Il Napoli deve prima cedere alcuni giocatori prima di poter ingaggiare Zeballos e Favasuli. L'esterno offensivo del Boca Juniors e il laterale destro del Catanzaro sono stati individuati come possibili rinforzi per la rosa. Attualmente, il club lavora sulle cessioni per liberare spazio e risorse finanziarie. Non ci sono ancora accordi definitivi né tempistiche precise per le operazioni di mercato.

Il Napoli ha già individuato due profili considerati adatti per completare la rosa. Il primo è Exequiel Zeballos, esterno offensivo del Boca Juniors. Il secondo è Costantino Favasuli, laterale destro del Catanzaro. Entrambi piacciono alla dirigenza. Le due operazioni, però, non sono ancora entrate nella fase decisiva. Prima di investire, il club deve infatti completare alcune cessioni. La priorità è alleggerire l’organico. Servono spazio in rosa e nuove risorse economiche. Solo dopo sarà possibile accelerare per rinforzare l’attacco e la corsia destra. Secondo il Corriere dello Sport, il Napoli sta portando avanti diversi contatti in uscita. Le trattative riguardano sia giocatori rientrati dai prestiti sia elementi che non rientrano pienamente nel nuovo progetto tecnico. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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