fortini e favasuli il napoli studia il doppio colpo a destra

Il Napoli sta valutando un doppio acquisto per rinforzare la fascia destra, con particolare attenzione alla Fiorentina. Oltre a un possibile trasferimento di un giocatore brasiliano, il club ha inserito nella lista anche due giovani italiani, Niccolò Fortini e Costantino Favasuli. Il direttore sportivo sta seguendo con attenzione le prestazioni dei due talenti, senza ancora definire ufficialmente le operazioni.

Il Napoli guarda alla Fiorentina per costruire il futuro della fascia destra. Il club azzurro non lavora soltanto alla possibile operazione per Dodô. Nella lista del direttore sportivo Giovanni Manna sono entrati anche due giovani italiani: Niccolò Fortini e Costantino Favasuli. Il profilo seguito con maggiore attenzione è quello di Fortini. Il laterale classe 2006 ha già assaggiato la Serie A. Nell’ultima stagione ha raccolto 16 presenze con la maglia viola, mostrando qualità interessanti nonostante la giovane età. Il Napoli lo considera una possibile alternativa a Giovanni Di Lorenzo. L’obiettivo è trovare un giocatore capace di crescere alle spalle del capitano, senza rinunciare a una soluzione già pronta per il calcio professionistico. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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