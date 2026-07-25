Nella notte, uno sportello postamat a Zapponeta è stato fatto esplodere dai banditi, causando danni all’impianto. I carabinieri stanno indagando sul fatto, mentre il bottino non è ancora stato reso noto. A Mesagne, invece, un tentativo di furto allo stesso tipo di sportello non è andato a buon fine. Un anno fa, lo stesso postamat a Zapponeta era già stato distrutto in un episodio analogo.

Assalto nella notte allo sportello postamat di Zapponeta. Impianto fatto esplodere dai banditi. Indagano i carabinieri. Bottino da dettagliare. Un anno fa l’impianto era già stato distrutto. A Mesagne indaga invece la polizia per l’esplosione, sempre in nottata, di uno sportello bancomat. I due (o tre) sono dovuti scappare a mani vuote, per l’intervento degli agenti. L'articolo Zapponeta e Mesagne: assalti a sportelli, uno a segno e l’altro no Nella notte proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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