Assalti a sportelli bancomat | sette arresti nel foggiano Carabinieri

Sette persone sono state arrestate nel Foggiano nell'ambito di un'operazione dei Carabinieri che ha portato all'esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Gli indagati sono accusati di aver preso parte a diversi assalti con esplosivi a sportelli bancomat di istituti bancari. I dettagli sono stati comunicati questa mattina durante una conferenza stampa. L’operazione segue un’indagine condotta dalle forze dell’ordine sulla serie di attacchi avvenuti nella zona.

Dettagli in una conferenza stampa in mattinata. Di seguito il lancio stampa dei carabinieri: I Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia stanno eseguendo un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico di 7 indagati accusati di assalti con esplosivo a sportelli ATM di istituti bancari. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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ASSALTO BANCOMAT NEL FOGGIANO, BANDITI VIA CON CASSAFORTE

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Assalti agli sportelli Atm con gli esplosivi, scoperta la banda dei bancomat: sei arresti ift.tt/hAuiVMc x.com

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