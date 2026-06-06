Nella notte, a Cerignola, un gruppo armato di mitra ha fatto saltare con esplosivo uno sportello bancomat vicino alla cattedrale. Lo stesso tipo di azione è stato registrato anche a Muro Leccese e a Scorrano, dove sono stati assaltati sportelli di bancomat e Postamat.

A Cerignola, poco prima dell’alba, i banditi erano anche armati di mitra. Hanno fatto saltare con l’esplosivo lo sportello bancomat vicino alla cattedrale. Da verificare se il colpo sia andata a segno. Indagano i carabinieri. A Muro Leccese ha avuto successo, con bottino da quantificare, l’assalto allo sportello postamat così come a Muro Leccese ad un bancomat. L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Cerignola, Muro Leccese e Scorrano: assalti a sportelli bancomat e postamat Nella notte

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