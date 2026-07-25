Nell’episodio di SmackDown del 24 luglio, Nikki Bella è tornata in scena dopo quasi quattro mesi di assenza. L’ultima sua apparizione risaliva al 27 marzo 2026, quando aveva vinto un match insieme alla sorella contro Charlotte Flair e Alexa Bliss. Durante l’episodio, è stato annunciato un Six Women Tag Team Match per il prossimo evento SummerSlam.

L’episodio di SmackDown del 24 luglio ha regalato un momento molto atteso dai fan della “Bella Army”. Nikki Bella non appariva nella programmazione WWE dal 27 marzo 2026, quando, insieme alla sorella Brie Bella, aveva sconfitto Charlotte Flair e Alexa Bliss. In quell’incontro, però, Nikki aveva riportato un grave infortunio alla caviglia, che l’ha tenuta lontana dal ring per diversi mesi. Durante la sua assenza, Paige ha preso il suo posto al fianco di Brie, conquistando i WWE Women’s Tag Team Championship. Le due, però, hanno poi perso le cinture prima che Nikki potesse fare il suo ritorno, e questa settimana SmackDown ha proseguito proprio quella storyline. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Nikki Bella è tornata, annunciato il Six Women Tag Team Match per SummerSlam

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