WWE | Nuovo match annunciato per SummerSlam Dominik Mysterio sfiderà Danhausen

Dominik Mysterio ha un nuovo problema da affrontare, e questa volta è “very nice, very evil”. Nel corso dell’episodio di RAW del 20 luglio, la WWE ha annunciato ufficialmente che Dominik Mysterio affronterà Danhausen a SummerSlam 2026. L’incontro è stato reso ufficiale dopo che Danhausen ha continuato a rendere la vita impossibile a Dominik e al Judgment Day per tutta la serata. Danhausen costa la vittoria a Dominik Mysterio. La rivalità tra Danhausen e Dominik è esplosa nelle prime fasi dello show, quando Dom, JD McDonagh e Liv Morgan hanno circondato Danhausen pretendendo la restituzione del loro denaro. Good luck, JD... 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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FULL MATCH: Dominik Mysterio vs. Seth Rollins | Street Fight: SummerSlam 2020

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