Nikki Cross, tornata a usare il nome Nikki Storm, ha disputato il suo primo match dopo aver lasciato la WWE ad aprile. L’evento si è svolto giovedì a Dublino durante l’OTT After Dark di Over The Top Wrestling. La wrestler ha vinto il suo primo incontro dopo il ritorno, in un combattimento che ha visto il suo ingresso nel ring per la prima volta da diversi mesi.

Per la prima volta dal suo addio alla WWE, avvenuto ad aprile, l’ex Superstar Nikki Cross, tornata a utilizzare il nome Nikki Storm, è tornata a lottare nella serata di giovedì durante l’evento OTT After Dark di Over The Top Wrestling, andato in scena a Dublino, in Irlanda. In coppia con il marito nella vita reale, Big Damo, Storm ha ottenuto la vittoria nel match di coppia contro The Weirdos, il team formato da Frankie Vendetta e Kat Von Kay. Dopo l’incontro, Nikki Storm ha condiviso un messaggio affettuoso su Instagram dedicato al marito: “Ehi @damomackle, grazie per l’invito di questa sera. Sono felice di averti dato una mano. Dopo quasi dieci anni di calendari incompatibili, è stato davvero fantastico tornare a lottare sullo stesso ring con il mio amore. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Nikki Cross è tornata, primo match e prima vittoria dopo la WWE

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