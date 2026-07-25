WWE | Finn Bálor vince il Fatal 4-Way Match e conquista una grande occasione a SummerSlam

Notizia in breve

Finn Bálor ha vinto il Fatal 4-Way Match a SmackDown del 24 luglio, disputato all’Oakland Arena, e si è assicurato una possibilità a SummerSlam. La sfida ha visto in campo altri tre wrestler, ma Bálor è risultato il vincitore. La vittoria gli permette di ottenere un match importante nel prossimo evento. La serata si è conclusa con questa decisione, che definisce le prossime fasi della card di SummerSlam.