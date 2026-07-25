WWE | Finn Bálor vince il Fatal 4-Way Match e conquista una grande occasione a SummerSlam
Finn Bálor ha vinto il Fatal 4-Way Match a SmackDown del 24 luglio, disputato all’Oakland Arena, e si è assicurato una possibilità a SummerSlam. La sfida ha visto in campo altri tre wrestler, ma Bálor è risultato il vincitore. La vittoria gli permette di ottenere un match importante nel prossimo evento. La serata si è conclusa con questa decisione, che definisce le prossime fasi della card di SummerSlam.
L’episodio di SmackDown del 24 luglio, andato in scena all’Oakland Arena di Oakland, California, si è concluso con un intenso Fatal 4-Way Match che ha definito un importante scenario in vista di SummerSlam. Dopo aver perso il titolo di Undisputed WWE Champion appena nove giorni dopo averlo conquistato, Sami Zayn non ha nascosto la sua delusione. Il campione è ora CM Punk, che difenderà la cintura contro Cody Rhodes nel Biggest Party of the Summer. Tuttavia, anche Zayn avrà un ruolo di primo piano all’evento. Nel corso di SmackDown è stato infatti annunciato che Sami Zayn affronterà il vincitore di un match per determinare il nuovo sfidante numero uno al titolo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
FULL MATCH: Edge vs. Finn Bálor | Hell in a Cell Match: WrestleMania 39
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