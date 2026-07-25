WWE | Finn Bálor vince il Fatal 4-Way Match e conquista una grande occasione a SummerSlam

Da zonawrestling.net 25 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Finn Bálor ha vinto il Fatal 4-Way Match a SmackDown del 24 luglio, disputato all’Oakland Arena, e si è assicurato una possibilità a SummerSlam. La sfida ha visto in campo altri tre wrestler, ma Bálor è risultato il vincitore. La vittoria gli permette di ottenere un match importante nel prossimo evento. La serata si è conclusa con questa decisione, che definisce le prossime fasi della card di SummerSlam.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

L’episodio di SmackDown  del 24 luglio, andato in scena all’Oakland Arena di Oakland, California, si è concluso con un intenso Fatal 4-Way Match che ha definito un importante scenario in vista di  SummerSlam. Dopo aver perso il titolo di  Undisputed WWE Champion  appena nove giorni dopo averlo conquistato,  Sami Zayn  non ha nascosto la sua delusione. Il campione è ora  CM Punk, che difenderà la cintura contro  Cody Rhodes  nel Biggest Party of the Summer. Tuttavia, anche Zayn avrà un ruolo di primo piano all’evento. Nel corso di SmackDown è stato infatti annunciato che Sami Zayn affronterà il vincitore di un match per determinare il nuovo sfidante numero uno al titolo. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

wwe finn b225lor vince il fatal 4 way match e conquista una grande occasione a summerslam
© Zonawrestling.net - WWE: Finn Bálor vince il Fatal 4-Way Match e conquista una grande occasione a SummerSlam
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

FULL MATCH: Edge vs. Finn Bálor | Hell in a Cell Match: WrestleMania 39

Video FULL MATCH: Edge vs. Finn Bálor | Hell in a Cell Match: WrestleMania 39

Notizie e thread social correlati

WWE: Il match per l’Undisputed WWE Championship a SummerSlam potrebbe diventare un Fatal 4-WayA pochi giorni da SummerSlam, l’episodio di SmackDown del 17 luglio si è svolto alla MVP Arena di Albany, New York.

Finn Bálor sogna un nuovo ruolo in WWE: “Vorrei gestire NXT Japan”Finn Bálor, noto per i suoi successi in WWE, ha espresso il desiderio di assumere un nuovo ruolo all’interno della compagnia, specificando la volontà...

Finn Bálor Confirms WWE Had Big Plans for The Demon vs. The FiendWWE‘s Finn Bálor has revealed that a Demon vs. The Fiend match was in the works. The inaugural WWE Universal Champion Finn Bálor was the latest guest on the INSIGHT with Chris Van Vliet podcast. sports.yahoo.com

Former WWE star reveals Vince McMahon nearly fired him before title runJinder Mahal reveals Vince McMahon nearly fired him before his shocking WWE Championship win in 2017. msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web