Finn Bálor, noto per i suoi successi in WWE, ha espresso il desiderio di assumere un nuovo ruolo all’interno della compagnia, specificando la volontà di gestire NXT Japan. Con una carriera che include il raggiungimento del Grand Slam Championship e il titolo di primo Universal Champion, l’atleta si è affermato come una delle figure più riconoscibili degli ultimi dieci anni. La sua richiesta si inserisce in un percorso di evoluzione professionale all’interno della stessa organizzazione.

Finn Bálor è una delle superstar più iconiche della WWE dell’ultimo decennio. “The Prince” ha conquistato il Grand Slam Championship nella compagnia di Stamford ed è stato anche il primo Universal Champion della storia. Ora, però, l’ex membro del Judgment Day ha rivelato di avere in mente un possibile nuovo ruolo all’interno della WWE. Durante la sua partecipazione al podcast What’s Your Story? di Stephanie McMahon, Balor ha parlato del suo profondo legame con il wrestling giapponese. Prima di arrivare in WWE, infatti, aveva trascorso gran parte della sua carriera in Giappone con il ring name Prince Devitt: “Mi piace il fatto che in Giappone tutto sia esattamente come appare. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Finn Bálor sogna un nuovo ruolo in WWE: “Vorrei gestire NXT Japan”

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Finn Bálor Entrance: WWE Raw in Belfast, Northern Ireland, January 19, 2026

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