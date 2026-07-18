A pochi giorni da SummerSlam, l’episodio di SmackDown del 17 luglio si è svolto alla MVP Arena di Albany, New York. Durante lo show, si è fatto avanti il possibile inserimento di un quarto wrestler nel match per l’Undisputed WWE Championship, trasformando l’evento in un Fatal 4-Way. La questione potrebbe modificare gli equilibri della competizione in vista del grande evento. L’incontro si svolgerà durante il prossimo appuntamento di SummerSlam, con le decisioni ancora da definire.

L’episodio di SmackDown del 17 luglio si è svolto alla MVP Arena di Albany, New York, a poche ore da Saturday Night’s Main Event, un appuntamento che potrebbe cambiare in modo significativo gli equilibri in vista di SummerSlam. Sami Zayn non ha ancora digerito la fine del suo regno di appena nove giorni da Undisputed WWE Champion, interrotto da CM Punk. Proprio per questo, a Saturday Night’s Main Event farà squadra con GUNTHER per affrontare la coppia formata da CM Punk e Cody Rhodes, con l’obiettivo di ribaltare una situazione che continua a lasciare l’ “Underdog from the Underground” profondamente frustrato. Adam Pearce aggiunge una clamorosa stipulazione per SummerSlam. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Il match per l’Undisputed WWE Championship a SummerSlam potrebbe diventare un Fatal 4-Way

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